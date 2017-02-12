Ed Sheeran, Train, Bastille Featured On Acoustic Sunrise

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
FRESH EYES – ANDY GRAMMER
HAND IN MY POCKET – ALANIS MORISSETTE
LET IT GO – JAMES BAY
ONE CALL AWAY – CHARLIE PUTH
SOMEDAY – NICKELBACK
WE ARE YOUNG – FUN.
MR. JONES – COUNTING CROWS
UNSTEADY – X AMBASSADORS
COOL KIDS – ECHOSMITH
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
MEET VIRGINIA – TRAIN
ME & MY BROKEN HEART – RIXTON
HOUR 2
SHE SETS THE CITY ON FIRE – GAVIN DeGRAW
COUNTING BLUE CARS – DISHWALLA
DANCING ON MY OWN – CALUM SCOTT
BUDAPEST – GEORGE EZRA
TAKE ME TO CHURCH – HOZIER
ALL OF ME – JOHN LEGEND
THIS TOWN – NIALL HORAN
HO HEY – LUMINEERS
ANGELS – SARAH & SANTANA
SHAPE OF YOU – ED SHEERAN
WAKE ME UP – ALOE BLACC
CRAZY – SEAL
HOUR 3
MERCY – SHAWN MENDES
POMPEII – BASTILLE
WHEN WE WERE YOUNG – ADELE
I’M YOURS – JASON MRAZ
THE SCIENTIST – COLDPLAY
HOME – PHILLIP PHILLIPS
WAY DOWN WE GO – KALEO
COUNTING STARS – ONE REPUBLIC
SUDDENLY I SEE – KT TUNSTALL
7 YEARS – LUKAS GRAHAM
RUDE – MAGIC!
DEMONS – IMAGINE DRAGONS