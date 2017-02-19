Wake Up Sunday With Elle King, Charlie Puth & More on Acoustic Sunrise

February 19, 2017 11:00 AM
Filed Under: acoustic sunrise

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.

So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!

HOUR 1

RIPTIDE – VANCE JOY
BACK TO DECEMBER – TAYLOR SWIFT
KIDS – ONE REPUBLIC
PHOTOGRAPH – ED SHEERAN
ANGEL IN BLUE JEANS – TRAIN
UNINVITED – ALANIS MORISSETTE
MERCY – SHAWN MENDES
MR. KNOW IT ALL – KELLY CLARKSON
THE FRESHMEN – THE VERVE PIPE
SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) – ADELE
WE ARE YOUNG – FUN.
BLACK BALLOON – GOO GOO DOLLS

HOUR 2

UNSTEADY – X AMBASSADORS
REALIZE – COLBIE CAILLAT
MISERY – MAROON 5
BUDAPEST – GEORGE EZRA
HONEY, I’M GOOD – ANDY GRAMMER
WHY – ANNIE LENNOX
WAITING ON THE WORLD TO CHANGE – JOHN MAYER
ADIA – SARAH McLACHLAN
ORDINARY WORLD – DURAN DURAN
WAY DOWN WE GO – KALEO
WE DON’T TALK ANYMORE – CHARLIE PUTH
MISSING YOU – JOHN WAITE

HOUR 3

THIS TOWN – NIALL HORAN
RADIOACTIVE – IMAGINE DRAGONS
EX’s & OH’s – ELLE KING
DANCING ON MY OWN – CALUM SCOTT
I WILL WAIT – MUMFORD & SONS
I’M NOT THE ONLY ONE – SAM SMITH
SHAPE OF YOU – ED SHEERAN
OVER MY HEAD – THE FRAY
STITCHES – THE FRAY
3AM – MATCHBOX 20
SHE SETS THE CITY ON FIRE – GAVIN DeGRAW
HOME – PHILLIP PHILLIPS

More from Acoustic Sunrise | Sundays 8:00 AM – 11:00 AM
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