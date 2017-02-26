Escape This Sunday Morning With Sara Bareilles, Lumineers & More

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
7 YEAR – LUKAS GRAHAM
STITCHES – SHAWN MENDES
BREAKEVEN – THE SCRIPT
WHATA YA WANT FROM ME – ADAM LAMBERT
NAME – GOO GOO DOLLS
NEED YOU NOW – LADY ANTEBELLUM
HALFWAY GONE – LIFEHOUSE
LITTLE TALKS – OF MONSTERS & MEN
DON’T – ED SHEERAN
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
LOVE SONG – SARA BAREILLES
TOO CLOSE – ALEX CLARE
HOUR 2
I BET MY LIFE – IMAGINE DRAGONS
SET FIRE TO THE RAIN – ADELE
DROPS OF JUPITER – TRAIN
CRASH INTO ME – DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS
HO HEY – LUMINEERS
DANCING ON MY OWN – CALUM SCOTT
BRIAN WILSON – BARENAKED LADIES
YOU BELING WITH ME – TAYLOR SWIFT
FRESH EYES – ANDY GRAMMER
LOST – COLDPLAY
RENEGADES – X AMBASSADORS
ANIMALS – MAROON 5
HOUR 3
THIS TOWN – NIALL HORAN
BUBBLY – COLBIE CAILLAT
COUNTING STARS – ONE REPUBLIC
WAY DOWN WE GO – KALEO
CHASING CARS – SNOW PATROL
BEST DAY OF MY LIFE – AMERICAN AUTHORS
PIECE BY PIECE – KELLY CLARKSON
WE DON’T TALK ANYMORE – CHARLIE PUTH
HOME – DAUGHTRY
CLOSER – CONOR MAYNARD
SHAPE OF YOU – ED SHEERAN
HOW TO SAVE A LIFE – THE FRAY