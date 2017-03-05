Bruno Mars, John Mayer & More Help You Wake Up On Star 102’s Acoustic Sunrise

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
RENEGADES – X AMBASSADORS
CALLING ALL ANGELS – TRAIN
WE ARE YOUNG – FUN.
COLLIDE – HOWIE DAY
WE DON’T TALK ANYMORE – CHARLIE PUTH
EX’s & OH’s – ELLE KING
LOCKED OUT OF HEAVEN – BRUNO MARS
CHANDELIER – SIA
COUNTING STARS – ONE REPUBLIC
WAY DOWN WE GO – KALEO
RUDE – MAGIC!
SUDDENLY I SEE – KT TUNSTALL
HOUR 2
SHAPE OF YOU – ED SHEERAN
AM I WRONG – NICO & VINZ
HAND IN MY POCKET – ALANIS MORISSETTE
A SKY FULL OF STARS – COLDPLAY
BECAUSE OF YOU – KELLY CLARKSON
HOW TO SAVE A LIFE – THE FRAY
THIS TOWN – NIALL HORAN
I’M YOURS – JASON MRAZ
POMPEII – BASTILLE
YOUR BODY IS A WONDERLAND – JOHN MAYER
SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) – ADELE
SOMETHING ABOUT YOU – LEVEL 42
HOUR 3
MERCY – SHAWN MENDES
PUSH – MATCHBOX 20
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
I WILL WAIT – MUMFORD & SONS
UNSTEADY – X AMBASSADORS
SUNDAY MORNING – MAROON 5
DROPS OF JUPITER – TRAIN
CLOSER – CONOR MAYNARD
BUDAPEST – GEORGE EZRA
SOME NIGHTS – FUN.
ANTS MARCHING – DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS