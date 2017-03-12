Spend Sunday Morning With Coldplay, Lifehouse, Ed Sheeran & More

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
THINKING OUT LOUD – ED SHEERAN
GIRLS CHASE BOYS – INGRID MICHAELSON
HERE WITHOUT YOU – 3 DOORS DOWN
TREAT YOU BETTER – SHAWN MENDES
RADIOACTIVE – IMAGINE DRAGONS
BRUISES – TRAIN
NOT OVER YOU – GAVIN DeGRAW
BREAKAWAY – KELLY CLARKSON
THIS TOWN – NIALL HORAN
CLOCKS – COLDPLAY
HOME – DAUGHTRY
CLOSER – CONOR MAYNARD
HOUR 2
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
SET FIRE TO THE RAIN – ADELE
HANGING BY A MOMENT – LIFEHOUSE
LET IT GO – JAMES BAY
SOMEDAY – NICKELBACK
BECAUSE THE NIGHT – 10,000 MANIACS
WE DON’T TALK ANYMORE – CHARLIE PUTH
LIGHTS – ELLIE GOULDING
ANIMALS – MAROON 5
DANCING ON MY OWN – CALUM SCOTT
COUNTING STARS – ONE REPUBLIC
EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORLD – TEARS FOR FEARS
HOUR 3
SHAPE OF YOU – ED SHEERAN
I KNEW YOU WERE TROUBLE – TAYLOR SWIFT
FREE FALLIN’ – JOHN MAYER
BABYLON – DAVID GRAY
SAFE AND SOUND – CAPITAL CITIES
IN YOUR EYES – SARA BAREILLES
MERCY – SHAWN MENDES
SHUT UP AND DANCE – WALK THE MOON
SOAK UP THE SUN – SHERYL CROW
I’M YOURS – JASON MRAZ
HONEY, I’M GOOD – ANDY GRAMMER
LONELY NO MORE – ROB THOMAS