John Mayer & Train Help You Wake Up On Acoustic Sunrise

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
COUNTING STARS – ONE REPUBLIC
GONE, GONE, GONE – PHILLIP PHILLIPS
KING OF ANYTHING – SARA BAREILLES
PHOTOGRAPH – ED SHEERAN
CHASING CARS – SNOW PATROL
TOO CLOSE – ALEX CLARE
11 BLOCKS WRABEL
REALIZE COLBIE CAILLAT
RIPTIDE VANCE JOY
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
THANK YOU – ALANIS MORISSETTE
RENEGADES – X AMBASSADORS
HOUR 2
MERCY – SHAWN MENDES
BREATHE (2AM) – ANNA NALICK
IN MY PLACE – COLDPLAY
WICKED GAME – CHRIS ISAAK
CLARITY – ZEDD F. FOXES
WAITING ON THE WORLD TO CHANGE – JOHN MAYER
WAY DOWN WE GO – KALEO
ROLLING IN THE DEEP – ADELE
HOLD BACK THE RIVER – JAMES BAY
WASN’T EXPECTING THAT – JAMIE LAWSON
3AM – MATCHBOX 20
NEXT TO ME – EMELI SANDE
HOUR 3
THIS TOWN – NIALL HORAN
DRIVE BY – TRAIN
LITTLE TALKS – OF MONSTERS & MEN
CARRY ON – FUN.
FOR THE FIRST TIME – THE SCRIPT
DEMONS – IMAGINE DRAGONS
SHAPE OF YOU – ED SHEERAN
OVER MY HEAD – THE FRAY
SHE WILL BE LOVED – MAROON 5
COME ON GET HIGHER – MATT NATHANSON
WAKE ME UP – ALOE BLACC
BEST I EVER HAD – GAVIN DeGRAW