Jen Got THIS Power Rangers Question Right!

- UH OH. UH OH! ONE CRAYOLA CRAYON WILL NO LONGER CALL THE 24-BOX OF CRAYONS HOME. EXECUTIVES AT CRAYOLA HAVE ANNOUNCED TODAY THAT ONE OF ITS COLORS WILL BE “RETIRED.” THE RETIREMENT ANNOUNCEMENT WILL MADE VIA FACEBOOK ON FRIDAY MORNING AT 8:15. NAME ANY CRAYON COLOR CURRENTLY IN THE 24 COUNT BOX OF CRAYOLA CRAYONS.
RED, YELLOW, BLUE, BROWN, ORANGE, GREEN, VIOLET, BLACK, CARNATION PINK, YELLOW ORANGE, BLUE GREEN, RED VIOLET, RED ORANGE, YELLOW GREEN, BLUE VIOLET, WHITE, VIOLET RED, DANDELION, CERULEAN, APRICOT, SCARLET, GREEN YELLOW, INDIGO, AND GREY
- EVERYONE HATES MICHAEL STRAHAN. WELL THERE SEEMS TO BE NOT MUCH LOVE FOR HIM ON “GOOD MORNING AMERICA.” THAT’S BECAUSE HIS FELLOW ANCHORS SARE TIRED OF ABC GIVING HIM PREFERNTIAL TREATMENT. AN INSIDER SAID, “THEY ROLL OUT THE RED CARPET FOR [STRAHAN] WHILE SEASONED TALENT IS TREATED LIKE DIRT.” MICHAEL STRAHAN PLAYED DEFENSIVE END FOR WHAT FOOTBALL TEAM?
NEW YORK GIANTS
- HARRY STYLES IS EXPECTED TO RELEASE HIS DEBUT SOLO SINGLE ON APRIL 7TH, AND A WEEK LATER, HE’LL PERFORM THAT SONG LIVE FOR THE FIRST TIME- HE’S JUST BEEN ANNOUNCED AS THE MUSICAL GUEST FOR SNL ON APRIL 15TH, WHEN JIMMY FALLON HOSTS. HARRY STYLES: OLDER OR YOUNGER THAN JUSTIN BIEBER?
OLDER…BY EXACTLY ONE MONTH (23 YEARS OLD)
- ZORDON IS A CHARACTER FROM THE ORIGINAL MIGHT MORPHIN’ POWER RANGERS, AS WELL AS A CHARACTER IN THE REBOOT THAT’S IN THEATRES NOW. THE MAN PLAYING ZORDON IN THE MOVIE ALSO DID VOICES FOR THE SERIES WHEN HE WAS AN ACTOR WHO NEEDED A JOB. YOU KNOW HIM FROM HIS ROLES IN MALCOM IN THE MIDDLE AND BREAKING BAD. WHO IS HE?
BRYAN CRANSTON
- EARLIER THIS MORNING, JEN LEARNED HOW TO SAY MILO VENTIMIGLIA’S NAME. BUT…CAN SHE SPELL IT? SPELL MILO VENTIMIGLIA’S LAST NAME.
V-E-N-T-I-M-I-G-L-I-A