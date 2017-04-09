Train, John Mayer & More Featured On Star 102’s Acoustic Sunrise

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
DRIVE BY – TRAIN
STOP AND STARE – ONE REPUBLIC
BACK TO DECEMBER – TAYLOR SWIFT
ONE CALL AWAY – CHARLIE PUTH
BEHIND THESE HAZEL EYES – KELLY CLARKSON
YOUR BODY IS A WONDERLAND – JOHN MAYER
THINKING OUT LOUD – ED SHEERAN
TOO CLOSE – ALEX CLARE
NO ONE – ALICIA KEYS
BABYLON – DAVID GRAY
HO HEY – LUMINEERS
SOMEONE LIKE YOU – ADELE
HOUR 2
UNSTEADY – X AMBASSADORS
BREATHE (2AM) – ANNA NALICK
SMOOTH – ROB THOMAS
CLOCKS – COLDPLAY
RUDE – MAGIC!
FAST CAR – SAM SMITH
SUNDAY MORNING – MAROON 5
EX’s & OH’s – ELLE KING
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
BREAKEVEN – THE SCRIPT
WALK ON THE OCEAN – TOAD THE WET SPROCKET
LOSING MY RELIGION – R.E.M.
HOUR 3
SOME NIGHTS – FUN.
GERONIMO – SHEPPARD
THIS TOWN – NIALL HORAN
STITCHES – SHAWN MENDES
RIPTIDE – VANCE JOY
LOOK AFTER YOU – THE FRAY
CASTLE ON THE HILL – ED SHEERAN
MR. JONES – COUNTING CROWS
COME ON GET HIGHER – MATT NATHANSON
DROPS OF JUPITER – TRAIN
BEST DAY OF MY LIFE – AMERICAN AUTHORS
POMPEII – BASTILLE