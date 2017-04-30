Nelly Furtado, Lukas Graham & More On Sunday Morning’s Acoustic Sunrise

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
RIPTIDE – VANCE JOY
AM I WRONG – NICO & VINZ
A THOUSAND YEARS – CHRISTINA PERRI
TREAT YOU BETTER – SHAWN MENDES
I’M LIKE A BIRD – NELLY FURTADO
IT IT’S LOVE – TRAIN
THIS TOWN – NIALL HORAN
EX’s & OH’s – ELLE KING
PHOTOGRAPH – NICKELBACK
CARRY ON – FUN.
POMPEII – BASTILLE
SUDDENLY I SEE – KT TUNSTALL
HOUR 2
CASTLE ON THE HILL – ED SHEERAN
COUNTING STARS – ONE REPUBLIC
SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) – ADELE
YELLOW – COLDPLAY
WE DON’T TALK ANYMORE – CHARLIE PUTH
HERE WITH ME – DIDO
11 BLOCKS – WRABEL
WAITING ON THE
WORLD TO CHANGE – JOHN MAYER
BENT – MATCHBOX 20
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
HO HEY – LUMINEERS
LOSING MY RELIGION – R.E.M.
HOUR 3
HONEY, I’M GOOD – ANDY GRAMMER
CLARITY – ZEDD F. FOXES
CRASH INTO ME – DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS
COOL KIDS – ECHOSMITH
MERCY – SHAWN MENDES
GONE, GONE, GONE – PHILLIP PHILLIPS
CRAZY – GNARLS BARKLEY
OVER MY HEAD – THE FRAY
BACK TO DECEMBER – TAYLOR SWIFT
LET IT GO – JAMES BAY
SHAPE OF YOU – ED SHEERAN
7 YEARS – LUKAS GRAHAM