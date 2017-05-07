Spend Sunday Morning With Ingrid Michaelson, Bryan Adams & More

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
UNSTEADY – X AMBASSADORS
BREAKAWAY – KELLY CLARKSON
NAME – GOO GOO DOLLS
A SKY FULL OF STARS – COLDPLAY
THE WALKER – FITZ & THE TANTRUMS
WHEN WE WERE YOUNG – ADELE
BEST DAY OF MY LIFE – AMERICAN AUTHORS
FOLLOW THROUGH – GAVIN DeGRAW
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
LET HER GO – PASSENGER
KEEP YOUR HEAD UP – ANDY GRAMMER
IN YOUR EYES – SARA BAREILLES
HOUR 2
SUNDAY MORNING – MAROON 5
SHAPE OF YOU – ED SHEERAN
THE RIDDLE – FIVE FOR FIGHTING
STITCHES – SHAWN MENDES
WHO KNEW – PINK
THIS TOWN – NIALL HORAN
I’M YOURS – JASON MRAZ
MEET VIRGINIA – TRAIN
CLOSER – CONOR MAYNARD
RIPTIDE – VANCE JOY
I’M NOT THE ONLY ONE – SAM SMITH
MESSAGE IN A BOTTLE – JOHN MAYER
HOUR 3
WE DON’T TALK ANYMORE – CHARLIE PUTH
THE REASON – HOOBASTANK
WHERE HAVE ALL THE COWBOYS GONE – PAULA COLE
STOP AND STARE – ONE REPUBLIC
THINKING OUT LOUD – ED SHEERAN
RUN TO YOU – BRYAN ADAMS
THE OLD APARTMENT – BARENAKED LADIES
GIRLS CHASE BOYS – INGRID MICHAELSON
I WILL WAIT – MUMFORD & SONS
RADIOACTIVE – DAUGHTRY
HEAD OVER FEET – ALANIS MORISSETTE
BUDAPEST – GEORGE EZRA