American Authors, Goo Goo Dolls & More on Star 102’s Acoustic Sunrise

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
HANGING BY A MOMENT – LIFEHOUSE
I’M LIKE A BIRD – NELLY FURTADO
CECILIA & THE SATELLITE – ANDREW McMAHON
SHE WILL BE LOVED – MAROON 5
LITTLE TALKS – OF MONSTERS & MEN
TOO CLOSE – ALEX CLARE
I DON’T WANNA BE – GAVIN DeGRAW
DESPARATELY WANTING – BETTER THAN EZRA
CLOSER – CONOR MAYNARD
DON’T – ED SHEERAN
THE REASON – HOOBASTANK
BEST DAY OF MY LIFE – AMERICAN AUTHORS
HOUR 2
UNSTEADY – X AMBASSADORS
ANGEL IN BLUE JEANS – TRAIN
HOW TO SAVE A LIFE – THE FRAY
NEXT TO ME – EMELI SANDE
BENT – ROB THOMAS
POMPEII – BASTILLE
MERCY – SHAWN MENDES
SOME NIGHTS – FUN.
KILLING ME SOFTLY – COLBIE CAILLAT
LET IT GO – JAMES BAY
UPSIDE DOWN – JACK JOHNSON
COUNTING STARS – ONE REPUBLIC
HOUR 3
SLIDE – GOO GOO DOLLS
BUDAPEST – GEORGE EZRA
SOMEONE LIKE YOU – ADELE
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
HO HEY – LUMINEERS
YOUR BOSDY IS A WONDERLAND – JOHN MAYER
THIS TOWN – NIALL HORAN
FRESH EYES – ANDY GRAMMER
7 YEARS – LUKAS GRAHAM
LULLABY – SHAWN MULLINS
CASTLE ON THE HILL – ED SHEERAN
THIS LOVE – MAROON 5