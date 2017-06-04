Fun., Shawn Mendes & More On Sunday Morning’s Acoustic Sunrise

June 4, 2017 11:00 AM
Filed Under: acoustic sunrise

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.

So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!

HOUR 1

STOP AND STARE – ONE REPUBLIC
ROLLING IN THE DEEP – ADELE
CALLING ALL ANGELS – TRAIN
TREAT YOU BETTER – SHAWN MENDES
WONDER – NATALIE MERCHANT
DANCING ON MY OWN – CALUM SCOTT
UNSTEADY – X AMBASSADORS
REALIZE – COLBIE CAILLAT
KRYPTONITE – 3 DOORS DOWN
FRESH EYES – ANDY GRAMMER
WE ARE YOUNG – FUN.
THE WORLD I KNOW – COLLECTIVE SOUL

HOUR 2

I BET MY LIFE – IMAGINE DRAGONS
BRAVE – SARA BAREILLES
HOLD MY HAND – HOOTIE & THE BLOWFISH
CASTLE ON THE HILL – ED SHEERAN
FLY AWAY – LENNY KRAVITZ
HOME – PHILLIP PHILLIPS
MARVIN GAYE – CHARLIE PUTH
WHEN WE WERE YOUNG – FUN.
BETTER TOGETHER – JACK JOHNSON
HUMAN – RAG ‘N’ BONE MAN
WAKE ME UP – ALOE BLACC
CHASING CARS – SNOW PATROL

HOUR 3

THIS TOWN – NIALL HORAN
HEAD OVER FEET – ALANIS MORISSETTE
ONE MORE NIGHT -MAROON 5
I’M YOURS – JASON MRAZ
SOMEDAY – NICKELBACK
GERONIMO – SHEPPARD
FOLLOW THROUGH – GAVIN DeGRAW
STITCHES – SHAWN MENDES
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
RENEGADES – X AMBASSADORS
POMPEII – BASTILLE
I WILL WAIT – MUMFORD & SONS

More from Acoustic Sunrise | Sundays 8:00 AM – 11:00 AM
Comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

Gravatar
Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Cancel

Connecting to %s

More From Cleveland's Star 102

See The Stars Summer
Star Concerts
LaureLive

Listen Live