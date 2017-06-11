Your Star 102 Acoustic Sunrise With John Legend, Ed Sheeran & More

June 11, 2017 11:00 AM
Filed Under: acoustic sunrise

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.

So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!

HOUR 1

COME ON GET HIGHER – MATT NATHANSON
CHANDELIER – SIA
PHOTOGRAPH – ED SHEERAN
CARRY ON – FUN.
RUDE – MAGIC!
FIRST TIME – LIFEHOUSE
LOCKED OUT OF HEAVEN – BRUNO MARS
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARHTUR
MOVE ALONG – ALL-AMERICAN REJECTS
A THOUSAND YEARS – CHRISTINA PERRI
RIPTIDE – VANCE JOY
DEMONS – IMAGINE DRAGONS

HOUR 2

PIECE BY PIECE – KELLY CLARKSON
SHUT UP AND DANCE – WALK THE MOON
ALL OF ME – JOHN LEGEND
WICKED GAME – CHRIS ISAAK
TAKE ME TO CHURCH – HOZIER
TREAT YOU BETTER – SHAWN MENDES
ANIMALS – MAROON 5
MEET VIRGINIA – TRAIN
SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) – ADELE
COLLIDE – HOWIE DAY
WHITE FLAG – DIDO
FAST CAR – SAM SMITH

HOUR 3

I DON’T WANNA BE – GAVIN DeGRAW
GIRLS CHASE BOYS – INGRID MICHAELSON
FREE FALLIN’ – TOM PETTY
HOLD BACK THE RIVER – JAMES BAY
UNSTEADY – X AMBASSADORS
YOU BELONG WITH ME – TAYLOR SWIFT
OVER MY HEAD – THE FRAY
SHAPE OF YOU – ED SHEERAN
SHATTERED (TURN THE CAR AROUND) – O.A.R.
THIS TOWN – NIALL HORAN
WE DON’T TALK ANYMORE – CHARLIE PUTH
THIS LOVE – MAROON 5

More from Acoustic Sunrise | Sundays 8:00 AM – 11:00 AM
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