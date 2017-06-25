Adele, Dave Matthews & More On Acoustic Sunrise

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
THIS TOWN – NIALL HORAN
I CHOOSE SYOU – SARA BAREILLES
HER DIAMONDS – ROB THOMAS
LET HER GO – PASSENGER
RIPTIDE – VANCE JOY
COLLIDE – HOWIE DAY
THE RIDDLE – FIVE FOR FIGHTING
CHASING CARS – SNOW PATROL
WHEN WE WERE YOUNG – ADELE
HUMAN – RAG ‘N’ BONE MAN
HONEY, I’M GOOD – ANDY GRAMMER
WILD HORSES – THE SUNDAYS
HOUR 2
SAY YOU WON’T KET GO – JAMES ARTHUR
ONE WEEK – BARENAKED LADIES
LOOK AFTER YOU – THE FRAYL
LET IT GO – JAMES BAY
A THOUSAND MILES – VANESSA CARLTON
EVERYDAY – DAVE MATTHEWS
BEST DAY OF MY LIFE – AMERICAN AUTHORS
DON’T – ED SHEERAN
SAY SOMETHING – A GREAT BIG WORLD
TAKE IT ALL BACK – JUDAH & THE LION
WE DON’T TALK ANYMORE – CHARLIE PUTH
GERONIMO – SHEPPARD
HOUR 3
I LIVED – ONE REPUBLIC
YELLOW – COLDPLAY
RENEGADES – X AMBASSADORS
7 YEARS – LUKAS GRAHAM
STITCHES – SHAWN MENDES
ANIMAL – NEON TREES
MEET VIRGINIA – TRAIN
MESSAGE IN A BOTTLE – JOHN MAYER
SLOW HANDS – NIALL HORAN
IF YOU’RE GONE – MATCHBOX 20
SOME NIGHTS – FUN.
HOME – PHILLIP PHILLIPS