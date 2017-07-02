Bryan Adams, R.E.M. & More On Star 102’s Acoustic Sunrise

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
WE DON’T TALK ANYMORE – CHARLIE PUTH
REALIZE – COLBIE CAILLAT
I’M NOT THE ONLY ONE – SAM SMITH
CARRY ON – FUN.
SHE SETS THE CITY ON FIRE – GAVIN DeGRAW
SUNNY CAME HOME – SHAWN COLVIN
POMPEII – BASTILLE
ROLLING IN THE DEEP – ADELE
SOMEONE NEW – HOZIER
LOSING MY RELIGION – R.E.M.
SAFE AND SOUND – CAPITAL CITIES
YOU OUGHTA KNOW – ALANIS MORISSETTE
HOUR 2
CASTLE ON THE HILL – ED SHEERAN
ALL I WANNA DO – SHERYL CROW
DANCING ON MY OWN – CALUM SCOTT
BE LIKE THAT – 3 DOORS DOWN
BUDAPEST – GEORGE EZRA
KING OF ANYTHING – SARA BAREILLES
I’M YOURS – JASON MRAZ
HARDER TO BREATHE – MAROON 5
WAITING FOR SUPERMAN – DAUGHTRY
NEXT TO ME – EMELI SANDE
THIS TOWN – NIALL HORAN
YOUR BODY IS A WONDERLAND – JOHN MAYER
HOUR 3
OVER MY HEAD – THE FRAY
COUNTING STARS – ONE REPUBLIC
PUT YOUR RECORDS ON – CORINNE BAILEY RAE
THE A TEAM – ED SHEERAN
FOR THE FIRST TIME – THE SCRIPT
CLOSER – CONOR MAYNARD
CLOCKS – COLDPLAY
STITCHES – SHAWN MENDES
BOSTON – AUGUSTANA
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
SHUT UP AND DANCE – WALK THE MOON
SUMMER OF ’69 – BRYAN ADAMS