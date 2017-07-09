One Republic, Imagine Dragons & More On Sunday Morning’s Acoustic Sunrise

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
WAKE ME UP – ALOE BLACC
BREATHE (2AM) – ANNA NALICK
DEMONS – IMAGINE DRAGONS
ONE CALL AWAY – CHARLIE PUTH
DESPARATELY WANTING – BETTER THAN EZRA
MR. KNOW IT ALL – KELLY CLARKSON
HEY, SOUL SISTER – TRAIN
I DON’T WANNA WAIT – PAULA COLE
HANGING BY A MOMENT – LIFEHOUSE
TAKE IT ALL BACK – JUDAH & THE LION
NO SUCH THING – JOHN MAYER
LITTLE TALKS – OF MONSTERS & MEN
HOUR 2
LOCKED OUT OF HEAVEN – BRUNO MARS
THE SCIENTIST – COLDPLAY
HAND IN MY POCKET – ALANIS MORISSETTE
LET IT GO – JAMES BAY
GIRLS CHASE BOYS – INGRID MICHAELSON
BLAME IT ON ME – GEORGE EZRA
UNSTEADY – X AMBASSADORS
COME ON GET HIGHER – MATT NATHANSON
WHEN WE WERE YOUNG – ADELE
SLOW HANDS – NIALL HORAN
HEY THERE, DELILAH – PLAIN WHITE T’s
ANGEL – SARAH & SANTANA
HOUR 3
COUNTING BLUE CARS – DISHWALLA
BUBBLY – COLBIE CAILLAT
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
FRESH EYES – ANDY GRAMMER
FIELDS OF GOLD – EVA CASSIDY
SLIDE – GOO GOO DOLLS
CASTLE ON THE HILL – ED SHEERAN
APOLOGIZE – ONE REPUBLIC
I WILL WAIT – MUMFORD & SONS
3AM – MATCHBOX 20
HO HEY – LUMINEERS
ANTS MARCHING – DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS