Your Star 102 Acoustic Sunrise with Matchbox 20, Plain White T’s & More

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
RHYTHM OF LOVE – PLAIN WHITE T’s
EVERYDAY IS A WINDING ROAD – SHERYL CROW
YOU AND ME – LIFEHOUSE
LATCH – SAM SMITH
EVERYTHING YOU WANT – VERTICAL HORIZON
THIS TOWN – NIALL HORAN
HOW YOU REMIND ME – NICKELBACK
LOOK AFTER YOU – THE FRAY
SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) – ADELE
TAKE IT ALL BACK – JUDAH & THE LION
TAKE ME TO CHURCH – HOZIER
ONLY WANNA BE WITH YOU – HOOTIE & THE BLOWFISH
HOUR 2
UNSTEADY – X AMBASSADORS
WE DON’T TALK ANYMORE – CHARLIE PUTH
HAND IN MY POCKET – ALANIS MORISSETTE
THE A TEAM – ED SHEERAN
POMPEII – BASTILLE
SUDDENLY I SEE – KT TUNSTALL
SHE SETS THE CITY ON FIRE – GAVIN DeGRAW
AM I WRONG – NICO & VINZ
7 YEARS – LUKAS GRAHAM
WISH I KNEW YOU – THE REVIVALISTS
TREAT YOU BETTER – SHAWN MENDES
BLACK BALLOON – GOO GOO DOLLS
HOUR 3
BELIEVER – IMAGINE DRAGONS
THE OLD APARTMENT – BARENAKED LADIES
CLOCKS – COLDPLAY
IN THE BLOOD – JOHN MAYER
PUSH – MATCHBOX 20
GIVE LOVE – ANDY GRAMMER
SUNDAY MORNING – MAROON 5
CHANDELIER – SIA
ATTENTION – CHARLIE PUTH
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
CRAZY – GNARLS BARKLEY
I’M YOURS – JASON MRAZ