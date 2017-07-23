Your Star 102 Acoustic Sunrise with Matchbox 20, Plain White T’s & More

July 23, 2017 11:00 AM
Filed Under: acoustic sunrise
Matchbox Twenty at Blossom Music Center - August 22, 2013 (Photo Credit: Katie Cole/CBS Radio)
(Photo Credit: Katie Cole/CBS Radio)

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.

So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!

HOUR 1

RHYTHM OF LOVE – PLAIN WHITE T’s
EVERYDAY IS A WINDING ROAD – SHERYL CROW
YOU AND ME – LIFEHOUSE
LATCH – SAM SMITH
EVERYTHING YOU WANT – VERTICAL HORIZON
THIS TOWN – NIALL HORAN
HOW YOU REMIND ME – NICKELBACK
LOOK AFTER YOU – THE FRAY
SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) – ADELE
TAKE IT ALL BACK – JUDAH & THE LION
TAKE ME TO CHURCH – HOZIER
ONLY WANNA BE WITH YOU – HOOTIE & THE BLOWFISH

HOUR 2

UNSTEADY – X AMBASSADORS
WE DON’T TALK ANYMORE – CHARLIE PUTH
HAND IN MY POCKET – ALANIS MORISSETTE
THE A TEAM – ED SHEERAN
POMPEII – BASTILLE
SUDDENLY I SEE – KT TUNSTALL
SHE SETS THE CITY ON FIRE – GAVIN DeGRAW
AM I WRONG – NICO & VINZ
7 YEARS – LUKAS GRAHAM
WISH I KNEW YOU – THE REVIVALISTS
TREAT YOU BETTER – SHAWN MENDES
BLACK BALLOON – GOO GOO DOLLS

HOUR 3

BELIEVER – IMAGINE DRAGONS
THE OLD APARTMENT – BARENAKED LADIES
CLOCKS – COLDPLAY
IN THE BLOOD – JOHN MAYER
PUSH – MATCHBOX 20
GIVE LOVE – ANDY GRAMMER
SUNDAY MORNING – MAROON 5
CHANDELIER – SIA
ATTENTION – CHARLIE PUTH
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
CRAZY – GNARLS BARKLEY
I’M YOURS – JASON MRAZ

More from Acoustic Sunrise | Sundays 8:00 AM – 11:00 AM
Comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

Gravatar
Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Cancel

Connecting to %s

More From Cleveland's Star 102

Veils & Tails Bridal Fair On Sale Now: August 16, 2017
See The Stars Summer
Star Concerts

Listen Live