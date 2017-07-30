Sara Bareilles & Coldplay Help You Wake Up On Acoustic Sunrise

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
THINKING OUT LOUD – ED SHEERAN
BREAKAWAY – KELLY CLARKSON
IRIS – GOO GOO DOLLS
A SKY FULL OF STARS – COLDPLAY
ANIMALS – MAROON 5
STITCHES – SHAWN MENDES
A LONG DECEMBER – COUNTING CROWS
DROPS OF JUPITER – TRAIN
SLOW HANDS – NIALL HORAN
CARRY ON – FUN.
BUDAPEST – GEORGE EZRA
BOYS OF SUMMER – KT TUNSTALL
HOUR 2
I DON’T WANNA BE – GAVIN DeGRAW
HOME – DAUGHTRY
ATTENTION – CHARLIE PUTH
REALIZE – COLBIE CAILLAT
RIPTIDE – VANCE JOY
I WILL WAIT – MUMFORD & SONS
I LIVED – ONE REPUBLIC
BRAVE – SARA BAREILLES
BELIEVER – IMAGINE DRAGONS
WASN’T EXPECTING THAT – JAMIE LAWSON
SOMEONE LIKE YOU – ADELE
UPSIDE DOWN – JACK JOHNSON
HOUR 3
BEST DAY OF MY LIFE – AMERICAN AUTHORS
EX’s & OH’s – ELLE KING
WISH I KNEW YOU – THE REVIVALISTS
COME ON GET HIGHER – MATT NATHANSON
GERONIMO – SHEPPARD
FREE FALLIN’ – JOHN MAYER
CASTLE ON THE HILL – ED SHEERAN
LOCKED OUT OF HEAVEN – BRUNO MARS
LOST BOY – RUTH B.
GIVE LOVE – ANDY GRAMMER
OVER MY HEAD – THE FRAY
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR