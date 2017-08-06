Charlie Puth, Judah & The Lion & More On Sunday Mornings Acoustic Sunrise

August 6, 2017 11:00 AM
Filed Under: acoustic sunrise
Charlie Puth (Photo: Catie Laffoon)

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.

So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!

HOUR 1

THIS TOWN – NIALL HORAN
COLLIDE – HOWIE DAY
GIRLS CHASE BOYS – INGRID MICHAELSON
YOUR BODY IS A WONDERLAND – JOHN MAYER
WE DON’T TALK ANYMORE – CHARLIE PUTH
I’M NOT THE ONLY ONE – SAM SMITH
MERCY – SHAWN MENDES
BLACK HORSE & CHERRY TREE – KT TUNSTALL
GIVE LOVE – ANDY GRAMMER
HOLD BACK THE RIVER – JAMES BAY
ROLLING IN THE DEEP – ADELE
STOP AND STARE – ONE REPUBLIC

HOUR 2

DRIVE BY – TRAIN
FAST CAR – TRACY CHAPMAN
SLOW HANDS – NIALL HORAN
LET HER GO – PASSENGER
ADIA – SARAH McLACHLAN
HOME – PHILLIP PHILLIPS
SHUT UP AND DANCE – WALK THE MOON
BUBBLY – COLBIE CAILLAT
WISH I KNEW YOU – THE REVIVALISTS
HOW WOULD YOU FEEL – ED SHEERAN
I’M YOURS – JASON MRAZ
CATCH MY BREATH – KELLY CLARKSON

HOUR 3

BELIEVER – IMAGINE DRAGONS
ONE MORE NIGHT – MAROON 5
HANGING BY A MOMENT – LIFEHOUSE
CAN I BE HIM – JAMES ARTHUR
CLOCKS – COLDPLAY
RENEGADES – X AMBASSADORS
FOLLOW THROUGH – GAVIN DeGRAW
POMPEII – BASTILLE
ATTENTION – CHARLIE PUTH
3AM – MATCHBOX 20
TAKE IT ALL BACK – JUDAH & THE LION
SAFE AND SOUND – CAPITAL CITIES

More from Acoustic Sunrise | Sundays 8:00 AM – 11:00 AM
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