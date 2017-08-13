Your Star 102 Acoustic Sunrise With Third Eye Blind, Maroon 5 & More

August 13, 2017 11:00 AM
Filed Under: acoustic sunrise
(photo credit Ben Fontana/CBS Radio Cleveland)

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.

So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!

HOUR 1

SHAPE OF YOU – ED SHEERAN
DEMONS – IMAGINE DRAGONS
WE ARE YOUNG – FUN.
MR. JONES – COUNTING CROWS
BUDAPEST – GEORGE EZRA
AM I WRONG – NICO & VINZ
PIECE BY PIECE – KELLY CLARKSON
FOR THE FIRST TIME – IMAGINE DRAGONS
HER DIAMONDS – ROB THOMAS
WISH I KNEW YOU – THE REVIVALISTS
CRAZY – GNARLS BARKLEY
HOW’S IT GONNA BE – THIRD EYE BLIND

HOUR 2

SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
HEAD OVER FEET – ALANIS MORISSETTE
TOO CLOSE – ALEX CLARE
YOU & I – TOM WALKER
DROPS OF JUPITER – TRAIN
STITCHES – SHAWN MENDES
DON’T WANNA KNOW – MAROON 5
ATTENTION – CHARLIE PUTH
WHEN WE WERE YOUNG – ADELE
HOW TO SAVE A LIFE – THE FRAY
BLACK BALLOON – GOO GOO DOLLS
GIVE LOVE – ANDY GRAMMER

HOUR 3

UNSTEADY – X AMBASSADORS
NO SUCH THING – JOHN MAYER
SOAK UP THE SUN – SHEREYL CROW
HOW WOULD YOU FEEL – ED SHEERAN
COUNTING STARS – ONE REPUBLIC
CHEAP THRILLS – SIA
SUNDAY MORNING – MAROON 5
HOME – PHILLIP PHILLIPS
CAN I BE HIM – JAMES ARTHUR
RIPTIDE – VANCE JOY
RUDE – MAGIC!
BELIEVER – IMAGINE DRAGONS

More from Acoustic Sunrise | Sundays 8:00 AM – 11:00 AM
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