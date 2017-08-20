Shawn Mendes, Matchbox 20 & More On Star 102’s Acoustic Sunrise

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
TREAT YOU BETTER – SHAWN MENDES
GONE, GONE, GONE – PHILLIP PHILLIPS
BACK TO DECEMBER – TAYLOR SWIFT
THE SCIENTIST – COLDPLAY
ANGEL IN BLUE JEANS – TRAIN
APOLOGIZE – ONE REPUBLIC
11 BLOCKS – WRABEL
FINE BY ME – ANDY GRAMMER
ATTENTION – CHARLIE PUTH
LULLABY – SHAWN MULLINS
RIPTIDE – VANCE JOY
HEAVEN – LOS LONELY BOYS
HOUR 2
7 YEARS – LUKAS GRAHAM
HARDER TO BREATHE – MAROON 5
MESSAGE IN A BOTTLE – JOHN MAYER
TAKE IT ALL BACK – JUDAH & THE LION
WONDER – NATALIE MERCHANT
SLOW HANDS – NIALL HORAN
HOW YOU REMIND ME – NICKELBACK
CLARITY – ZEDD F. FOXES
I WILL WAIT – MUMFORD & SONS
BELIEVER – IMAGINE DRAGONS
MR. KNOW IT ALL – KELLY CLARKSON
LET IT GO – JAMES BAY
HOUR 3
OVER MY HEAD – THE FRAY
THIS TOWN – NIALL HORAN
REALIZE – COLBIE CAILLAT
CAN I BE HIM – JAMES ARTHUR
WAKE ME UP – ALOE BLACC
RENEGADES – X AMBASSADORS
POMPEII – BASTILLE
THE REASON – HOOBASTANK
HOW WOULD YOU FEEL – ED SHEERAN
UNWELL – MATCHBOX 20
GIVE LOVE – ANDY GRAMMER
SUMMER BREEZE – JASON MRAZ