Who Did Rupert Grint Play In The Harry Potter Movies?

Filed Under: trump toohey

1.    THE MTV VMAS ARE THIS SUNDAY AND THEY JUST ADDED ANOTHER CATEGORY. THE NETWORK JUST ADDED “SONG OF SUMMER”. 8 SONGS ARE NOMINATED INCLUDING “SHAPE OF YOU” BY THIS STAR 102 ARTIST.
ED SHEERAN

2.     WHO IS THE HIGHEST PAID ACTOR IN HOLLYWOOD?  IT’S MARK WAHLBERG:  PULLING IN $68 MILLION DOLLAR THIS PAST YEAR.  ACCORDING TO BOX OFFICE MOJO, THIS IS HIS HIGHEST GROSSING MOVIE.  TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION?  TED? OR PLANET OF THE APES?  TRANSFORMER: AGE OF EXTINCTION   $245 MILLION
TED: $129 MILLION
PLANET OF THE APES: $180 MILLION

3.    IF YOU WANT TO MAKE MONEY IN TV, YOU MIGHT WANT TO CONSIDER GOING INTO COMEDY. VARIETY RELEASED A LIST OF THE SALARIES, AND THE HIGHEST PAID ACTORS ARE ON “THE BIG BANG THEORY.” KALEY CUOCO, JOHNNY GALECKI, AND JIM PARSONS ARE PULLING IN $900-THOUSAND BUCKS PER EPISODE. ROBERT DE NIRO IS IN AT NUMBER TWO WITH $775,000, WHO CAME IN THIRD PLACE? DWAYNE JOHNSON, KEVIN SPACEY OR MANDY MOORE?
DWAYNE JOHNSON – BALLERS/HBO ($650,000)
KEVIN SPACEY – HOUSE OF CARDS($500,000)
MANDY MOORE – THIS IS US($85,000)

4.     BYE BYE KYRIE!  YUP. KYRIE HAS BEEN TRADED TO THE BOSTON CELTICS FOR ISIAH THOMAS, A COUPLE OF OTHER PLAYERS AND A DRAFT PICK.  IN 2012, KYRIE TOOK ON THIS ROLE FOR A SERIES OF PEPSI MAX COMMERCIALS.
UNCLE DREW

5.     TOMORROW IS RUPERT GRINT’S 29TH BIRTHDAY! WHO DID RUPERT PLAY IN THE POPULAR HARRY POTTER SERIES?

RON WEASLEY 

More from Jen And Tim Show | Mornings 5:30 AM - 10:00 AM
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