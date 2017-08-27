Sunday Morning’s Acoustic Sunrise with Elle King, Third Eye Blind & More

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
SHAPE OF YOU – ED SHEERAN
HEAD OVER FEET – ALANIS MORISSETTE
HEY THERE, DELILAH – PLAIN WHITE T’s
COME ON GET HIGHER – MATT NATHANSON
CHASING CARS – SNOW PATROL
STRONGER – KELLY CLARKSON
HERE WITHOUT YOU – 3 DOORS DOWN
EX’s & OH’s – ELLE KING
BELIEVER – IMAGINE DRAGONS
JUST YOU & I – TOM WALKER
COUNTING BLUE CARS – DISHWALLA
LITTLE TALKS – OF MONSTERS & MEN
HOUR 2
MARVIN GAYE – CHARLIE PUTH
WISH I KNEW YOU – THE REVIVALISTS
SUDDENLY I SEE – KT TUNSTALL
GIVE LOVE – ANDY GRAMMER
CLOSER – CONOR MAYNARD
DAUGHTERS – JOHN MAYER
I’M YOURS – JASON MRAZ
IF YOU’RE GONE – MATCHBOX 20
SLOW HANDS – NIALL HORAN
LIFE AFTER YOU – DAUGHTRY
RUDE – MAGIC!
SET FIRE TO THE RAIN – ADELE
HOUR 3
CASTLE ON THE HILL – ED SHEERAN
YELLOW – COLDPLAY
STAY WITH ME – SAM SMITH
CAN I BE HIM – JAMES ARTHUR
YOU BELONG WITH ME – TAYLOR SWIFT
ELEANOR RIGBY – THE FRAY
SEMI-CHARMED LIFE – THIRD EYE BLIND
THIS LOVE – MAROON 5
ATTENTION – CHARLIE PUTH
COOL KIDS – ECHOSMITH
BUDAPEST – GEORGE EZRA
RADIOACTIVE – IMAGINE DRAGONS