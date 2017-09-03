Your Star 102 Acoustic Sunrise with Fun., Don Henley & More

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
BUBBLY – COLBIE CAILLAT
THINKING OUT LOUD – ED SHEERAN
WON’T GO HOME WITHOUT YOU – MAROON 5
CHANDELIER – SIA
TREAT YOU BETTER – SHAWN MENDES
PUSH – MATCHBOX 20
JAR OF HEARTS – CHRISTINA PERRI
THIS TOWN – NIALL HORAN
WHATA YA WANT FROM ME – ADAM LAMBERT
IRIS – GOO GOO DOLLS
BEST I EVER HAD – GAVIN DeGRAW
HOUR 2
SOME NIGHTS – FUN.
SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) – ADELE
LET IT GO – JAMES BAY
HUMAN – RAG-N-BONE MAN
COLLIDE – HOWIE DAY
GIRLS CHASE BOYS – INGRID MICHAELSON
GIVE LOVE – ANDY GRAMMER
HOW TO SAVE A LIFE – THE FRAY
NO SUCH THING – JOHN MAYER
CAN I BE HIM – JAMES ARTHUR
HO HEY – LUMINEERS
BOYS OF SUMMER – DON HENLEY
HOUR 3
BELIEVER – IMAGINE DRAGONS
LOVE SONG – SARA BAREILLES
ATTENTION – CHARLIE PUTH
BABYLON – DAVID GRAY
RENEGADES – X AMBASSADORS
IN YOUR EYES – JEFFREY GAINES
MERCY – SHAWN MENDES
SINCE YOU’VE BEEN GONE – KELLY CLARKSON
HOW WOULD YOU FEEL – ED SHEERAN
WISH I KNEW YOU – THE REVIVALISTS
HONEY, I’M GOOD – ANDY GRAMMER
LONELY NO MORE – ROB THOMAS