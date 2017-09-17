Maroon 5, Sam Smith & More On Sunday Morning’s Acoustic Sunrise

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
RIPTIDE – VANCE JOY
ROLLING IN THE DEEP – ADELE
ANIMALS – MAROON 5
I WON’T GIVE UP – JASON MRAZ
MERCY – SHAWN MENDES
I’M LIKE A BIRD – NELLY FURTADO
WHEREVER YOU WILL GO – THE CALLING
LAY ME DOWN – SAM SMITH
KIDS – ONE REPUBLIC
7 YEARS – LUKAS GRAHAM
RENEGADES – X AMBASSADORS
THANK YOU – ALANIS MORISSETTE
HOUR 2
ATTENTION – CHARLIE PUTH
FOLLOW THROUGH – GAVIN DeGRAW
THIS TOWN – NIALL HORAN
TOO GOOD AT GOODBYES – SAM SMITH
POMPEII – BASTILLE
CASTLE ON THE HILL – ED SHEERAN
WAKE ME UP – ALOE BLACC
3AM – MATCHBOX 20
STAY WITH ME – SAM SMITH
WISH I KNEW YOU – THE REVIVALISTS
HOUR 3
BELIEVER – IMAGINE DRAGONS
SOME NIGHTS – FUN.
LET IT GO – JAMES BAY
FAST CAR – SAM SMITH
HO HEY – LUMINEERS
GIVE LOVE – ANDY GRAMMER
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
WHEN WE WERE YOUNG – ADELE
BUDAPEST – GEORGE EZRA
LATCH – SAM SMITH
NEXT TO ME – EMELI SANDE
THE LONELY HOUR – SAM SMITH