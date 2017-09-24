Your Star 102 Acoustic Sunrise with The Revivalists, Sam Smith & More

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
TREAT YOU BETTER – SHAWN MENDES
BLACK HORSE & CHERRY TREE – KT TUNSTALL
COME TO ME – GOO GOO DOLLS
JUST THE WAY YOU ARE – BRUNO MARS
HOW TO SAVE A LIFE – THE FRAY
SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) – ADELE
I LIVED – ONE REPUBLIC
EX’s & OH’s – ELLE KING
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
GIVE LOVE – ANDY GRAMMER
ADIA – SARAH McLACHLAN
I’M YOURS – JASON MRAZ
HOUR 2
WISH I KNEW YOU – THE REVIVALISTS
IN MY PLACE – COLDPLAY
SLOW HANDS – NIALL HORAN
CRASH INTO ME – DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS
SHUT UP AND DANCE – WALK THE MOON
CLOSER – CONOR MAYNARD
ATTENTION – CHARLIE PUTH
PUSH – MATCHBOX 20
TRY – COLBIE CAILLAT
RENEGADES – X AMBASSADORS
HEY, SOUL SISTER – TRAIN
MESSAGE IN A BOTTLE – JOHN MAYER
HOUR 3
SUNDAY MORNING – MAROON 5
MY LIFE WOULD SUCK WITHOUT YOU – KELLY CLARKSON
GOOD TIMES – ALL TIME LOW
TOO GOOD AT GOODBYES – SAM SMITH
COUNTING STARS – ONE REPUBLIC
NOT OVER YOU – GAVIN DeGRAW
CASTLE ON THE HILL – ED SHEERAN
HANGING BY A MOMENT – LIFEHOUSE
CAN I BE HIM – JAMES ARTHUR
CARRY ON – FUN.
HOME – PHILLIP PHILLIPS
BELIEVER – IMAGINE DRAGONS