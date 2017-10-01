Train, Chris Isaak & More On Star 102’s Acoustic Sunrise

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
UNSTEADY – X AMBASSADORS
WE DON’T TALK ANYMORE – CHARLIE PUTH
REALIZE – COLBIE CAILLAT
COLLIDE – HOWIE DAY
CASTLE ON THE HILL – ED SHEERAN
BRIGHT – ECHOSMITH
WAKE ME UP – ALOE BLACC
SET FIRE TO THE RAIN – ADELE
THIS TOWN – NIALL HORAN
JUST YOU & I – TOM WALKER
EVERYTHING YOU WANT – VERTICAL HORIZON
DANCING ON MY OWN – CALUM SCOTT
HOUR 2
BEST DAY OF MY LIFE – AMERICAN AUTHORS
YELLOW – COLDPLAY
STITCHES – SHAWN MENDES
TAKE IT ALL BACK – JUDAH & THE LION
FOR THE FIRST TIME – THE SCRIPT
ALREADY GONE – KELLY CLARKSON
BREATHE (2AM) – ANNA NALICK
THE WALKER – FITZ & THE TANTRUMS
FREE FALLIN’ – TOM PETTY
GOOD TIMES – ALL TIME LOW
DROPS OF JUPITER – TRAIN
SOMETHING ABOUT YOU – LEVEL 42
HOUR 3
ATTENTION – CHARLIE PUTH
BUDAPEST – GEORGE EZRA
HOW WOULD YOU FEEL – ED SHEERAN
WICKED GAME – CHRIS ISAAK
CLARITY – ZEDD F. FOXES
BACK HOME – ANDY GRAMMER
BELIEVER – IMAGINE DRAGONS
THANK YOU – DIDO
LOOK AFTER YOU – THE FRAY
COME ON GET HIGHER – MATT NATHANSON
LOVE SONG – SARA BAREILLES
THIS LOVE – MAROON 5