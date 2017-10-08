Acoustic Sunrise with U2, Niall Horan & More

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
CLOCKS – COLDPLAY
KING OF ANYTHING – SARA BAREILLES
PHOTOGRAPH – ED SHEERAN
TAKE ME TO CHURCH – HOZIER
HEY THERE, DELILAH – PLAIN WHITE T’s
HONEY, I’M GOOD – ANDY GRAMMER
BELIEVER – IMAGINE DRAGONS
YOU OUGHTA KNOW – ALANIS MORISSETTE
IF YOU’RE GONE – MATCHBOX 20
HARDER TO BREATHE – MAROON 5
BUILDING A MYSTERY – SARAH McLACHLAN
HOUR 2
ATTENTION – CHARLIE PUTH
I DON’T WANNA BE – GAVIN DeGRAW
CALLING ALL ANGELS – TRAIN
MILES – PHILLIP PHILLIPS
COUNTING STARS – ONE REPUBLIC
HERE COMES THE RAIN AGAIN – EURYTHMICS
CHASING CARS – SNOW PATROL
GIRLS CHASE BOYS – INGRID MICHAELSON
TOO GOOD AT GOODBYES – SAM SMITH
YOU’RE THE BEST THING ABOUT ME – U2
WALK ON THE OCEAN – TOAD THE WET SPROCKET
WISH I KNEW YOU – THE REVIVALISTS
HOUR 3
CASTLE ON THE HILL – ED SHEERAN
HERE WITHOUT YOU – 3 DOORS DOWN
WHAT ABOUT US – PINK
LET IT GO – JAMES BAY
CRAZY – GNARLS BARKLEY
THE ONE THAT GOT AWAY – KATY PERRY
LONELY NO MORE – ROB THOMAS
ROLLING IN THE DEEP – ADELE
GOOD TIMES – ALL TIME LOW
YOUR BODY IS A
WONDERLAND – JOHN MAYER
SLOW HANDS – NIALL HORAN
RADIOACTIVE – IMAGINE DRAGONS