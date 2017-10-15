Your Star 102 Acoustic Sunrise with Taylor Swift, The Revivalists & More

Filed Under: acoustic sunrise
Photo: Kevin Winter / Getty Images

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.

So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!

HOUR 1

FRESH EYES – ANDY GRAMMER
HOME – DAUGHTRY
WE ARE YOUNG – FUN.
NO SUCH THING – JOHN MAYER
LIGHTS – ELLIE GOULDING
GRENADE – BRUNO MARS
HALFWAY GONE – LIFEHOUSE
OVER MY HEAD – THE FRAY
CAN I BE HIM – JAMES ARTHUR
NEXT TO ME – EMELI SANDE
LET HER CRY – HOOTIE & THE BLOWFISH
BABYLON – DAVID GRAY

HOUR 2

FOLLOW THROUGH – GAVIN DeGRAW
HAND IN MY POCKET – ALANIS MORISSETTE
SLOW HANDS – NIALL HORAN
LET HER GO – PASSENGER
I KNEW YOU WERE TROUBLE – TAYLOR SWIFT
IT’S TIME – IMAGINE DRAGONS
ATTENTION – CHARLIE PUTH
DON’T – ED SHEERAN
THE MAN – ALOE BLACC
MILES – PHILLIP PHILLIPS
I’M YOURS – JASON MRAZ
WAKES ME WONDER – MAROON 5

HOUR 3

THAT’S WHAT I LIKE – BRUNO MARS
WISH I KNEW YOU – THE REVIVALISTS
3AM – MATCHBOX 20
WHAT ABOUT US – P!NK
DRIVE BY – TRAIN
THIS TOWN – NIALL HORAN
TOO GOOD AT GOODBYES – SAM SMITH
SOME NIGHTS – FUN.
GOOD TIMES – ALL TIME LOW
CRASH INTO ME – DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS
HO HEY – LUMINEERS
POMPEII – BASTILLE

More from Acoustic Sunrise | Sundays 8:00 AM – 11:00 AM
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December 8, 2017
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