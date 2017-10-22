Alanis Morissette, Coldplay & More On Star 102’s Acoustic Sunrise

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
SHAPE OF YOU – ED SHEERAN
BREAKAWAY – KELLY CLARKSON
HERE WITHOUT YOU – 3 DOORS DOWN
TREAT YOU BETTER – SHAWN MENDES
AM I WRONG – NICO & VINZ
MR. JONES – COUNTING CROWS
BUBBLY – COLBIE CAILLAT
LET IT GO – JAMES BAY
YOU’RE THE BEST THIN G
ABOUT ME – U2
COME ON GET HIGHER – MATT NATHANSON
WAITING ON THE WORLD TO CHANGE – JOHN MAYER
IN YOUR EYES – SARA BAREILLES
HOUR 2
SLOW HANDS – NIALL HORAN
IRONIC – ALANIS MORISSETTE
LULLABY – SHAWN MULLINS
TOO GOOD AT GOODBYES – SAM SMITH
RIPTIDE – VANCE JOY
I WILL WAIT – MUMFORD & SONS
CHANDELIER – SIA
RENEGADES – X AMBASSADORS
WISH I KNEW YOU – THE REVIVALISTS
FRESH EYES – ANDY GRAMMER
FAST CAR – TRACY CHAPMAN
ELEANOR RIGBY – THE FRAY
HOUR 3
ATTENTION – CHARLIE PUTH
CLOCKS – COLDPLAY
BEST I EVER HAD – GAVIN DeGRAW
MILES – PHILLIP PHILLIPS
ROLLING IN THE DEEP – ADELE
HOW WOULD YOU FEEL – ED SHEERAN
THAT’S WHAT I LIKE – BRUNO MARS
COUNTING STARS – ONE REPUBLIC
MESSAGE IN A BOTTLE – JOHN MAYER
WHAT ABOUT US – PINK
GERONIMO – SHEPPARD
THIS LOVE – MAROON 5